香港故宮逾10萬人次入場　推「香港故宮之友」會籍計劃

香港故宮文化博物館推出「香港故宮之友」會籍計劃，「香港故宮之友」可於會籍有效期內不限次數免費入場參觀專題展覽(展廳1至展廳7)，以及獲贈適用於專題展覽和特別展覽(展廳1至展廳9)的進場禮券，並尊享多項禮遇。

香港故宮自7月3日向公眾開放以來，錄得逾10萬人次入場，7月及8月份合共逾27萬張門票亦已接近售罄。「香港故宮之友」會籍計劃讓博物館支持者毋須預約或搶購門票，只需成為會員便可於會籍有效期內不限次數免費入場參觀香港故宮的專題展覽，以及獲贈5張可參觀所有展廳的進場禮券。此外，會員更可使用專用通道優先入場，並享有一連串購物及餐飲折扣等禮遇。

會籍類別，個人年費600港元，雙人會籍1,000港元，青年(7-11歲或全日制學生)300港元，長者(60歲或以上)300港元。家庭1,200港元，年費包括2位成人及1位小童(7至11歲)或全日制學生(6歲或以下小童免費入場)；可增加額外家庭成員(1個會籍最多7位家庭成員)， 小童(7至11歲)/全日制學生(每位300港元)，成人每位600港元。