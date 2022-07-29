消防處9月推大量傷者檢傷分流系統　傳遞資訊準確省時

在發生大型事故時，迅速傳遞傷者資料以便分流送院尤其重要。消防處將於今年9月正式啟用「大量傷者事故檢傷分流系統」，取代傳統以人手和電話記錄傳遞傷者資訊，更有效率地將傷者分流至不同醫院。新研發的系統耗資420萬元，消防處救護監督(資源管理)張國鋒形容，日後毋須再以「人傳人再傳人」的方式，傳遞傷者訊息上會更一致、準確和省時。

在大型事故發生時，若有8名或以上傷者出現，消防處會將之定義為大量傷者事故。現時本港平均每年有約20宗大量傷者事故，又以涉及公共交通工具的嚴重車禍事故為多，例如2018年的大埔公路雙層巴士翻側事故。由於傷者較多及事故嚴重，傳遞傷者傷勢等的資訊非常重要。啟用新系統後，在發生大量傷者事故時，救護員會為傷者編配代表不同傷勢程度的檢傷分流卡，以手機上的檢傷分流系統應用程式掃描並登記傷者，再由無線網絡上傳資訊到系統終端機，而消防處人員及醫院管理局人員隨即可在網頁版的系統上得悉傷者情況，從而分流傷者到不同醫院接受治療。

早於2016年消防處已進行有關無線射頻辨識(RFID)技術的研究，以取代現時在大量傷者事故時以人手記錄和打電話傳遞資訊的工作。惟至2018年，消防處認為傷者分流的程序有必要採用電子化系統，故落實研究其他技術取代RFID，並於2020年11月至今年5月成功開發以近距離無線通訊(NFC)、二維碼、無線網絡及藍牙技術組成的大量傷者事故檢傷分流系統。張表示，新系統啟用後「調派中心根本就唔需要打電話」，在系統上已可直接得悉準確的傷者資料。日後消防處將會為每輛救護車配備一部智能電話及後備電話，以作配合新系統之用。