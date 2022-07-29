粉嶺高球場滿Fun　同樂日打開生態寶庫

參加「香港哥爾夫球會同樂日」的小朋友都玩得不亦樂乎。

香港哥爾夫球會在剛過去的周日，首度於粉嶺舊球場舉辦「香港哥爾夫球會同樂日」，慶祝香港回歸25周年，吸引超過5000市民踴躍參與。球場百年古樹成蔭，珍稀物種驚喜現身，多元生態令參觀人士嘆為觀止，儼如打開生態寶庫。

同樂日在舊球場舉行，有市民早上十時正式開放入場前已到達，做足準備跟陽光玩遊戲，部分人更是第一次到訪，甫進場見到綠草如茵一望無際，急不及待打卡，像去旅行一樣，表現興奮。當日吸引不少家庭，有家長指可一次過免費體驗高球、活木球、康樂攀樹等戶外運動，機會難逢。張太盛讚球場與大自然融為一體；鄧先生亦對優美環境讚口不絕，「沿途的樹木都很健康，草披很茂盛，看得出很用心保養。」

家長欣賞球會善用空間和樹木，用以推廣其他非高球活動，特意帶子女前來放電，逐一體驗樹過樹、林間飛渡、太空椅及樹床，大讚活動很有意義，讓小朋友從遊戲中學習保育樹木以及維持生態環境的重要性，十分值得推介。

粉嶺球場有44%被樹木覆蓋，當中有409棵是有潛質被納入「古樹名木冊」的珍稀樹木，當中最珍貴的是「活化石」野生中國水松，全球僅餘約250棵，是國家一級保護的植物，極度瀕危。陳先生父子得知球場內有一片水松林，數目更達38棵，萬分驚嘆，更開心大發現濕地長出幾棵水松幼苗，可見球會重視保育才讓珍稀樹木茁壯成長，直言是意外收穫。

舊球場內3隻非洲盾臂龜和蝴蝶園是小朋友至愛，唯一受法律保護的裳鳳蝶當天驚喜現身。邵氏姐弟看見翩翩起舞的蝴蝶就非常雀躍。姐姐晞晴以手機拍了不少蝴蝶與爸爸開心分享，更意外發現蟲蛹，十分好奇新生命的誕生，原來每年5月、6月裳鳳蝶、紅珠鳳蝶都在園內產卵，球場至今發現了113種蝴蝶。邵先生平日也常常帶子女親親大自然，他盛讚球場古樹、蝴蝶品種多，大開眼界。不少家長指同樂日親子力滿分，此行收穫豐富，讓小朋友邊遊玩邊了解保育的重要性，並計劃將高球場排上日後的親子行程。

有逾110年歷史的舊球場，是香港高爾夫球公開賽等世界級賽事的發源地，亦是野生動物五星級家園，如百年樟樹幹就是貓頭鷹的安樂窩。陳小姐參加了樹木導賞，深入位處1號洞和2號洞的黃牛木次森林，感受被群樹包圍，在天然氧吧「森呼吸」。

晚間練習場每晚6時至11時開放，市民可即日預約，下班後練習，或相約三五知己舒展筋骨。而舊球場1號至3號洞的「日落步行徑」每天晚上6時至10時免費開放，市民更可帶同寵物，欣賞球場內的古樹和迷人景致，無需預約。