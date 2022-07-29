22月大女嬰確診命危　專家擬下周開會　研討3歲以下幼童接種疫苗

東區醫院一名22月大的女嬰確診新冠並出現腦病變，目前情況危殆，在深切治療部留醫。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早(29日)在電台節目表示，女嬰只有22個月大，未納新冠疫苗接種範圍。他透露聯合科學委員會將於下周開會，討論3歲以下幼童的接種安排。家人必須完成接種疫苗，發現幼童確診，如有擔心就應該盡快送院治理。

劉表示，嬰兒年幼，難以達到疫苗臨床測試的「金標準」(gold standard)。目前美國輝瑞藥廠在美國通過監管當局，嬰兒接種後的免疫力與成人相若，推出專供嬰幼兒及兒童使用的疫苗，為6個月大的嬰兒接種成人劑量十分一復必泰疫苗。惟政府暫時未能採購，本地醫護亦無法以稀釋方法為嬰兒注射，政府需再行嘗試。而科興疫苗在南非為6個月至3歲幼童接種，研究顯示，幼童產生的抗體與成人不相伯仲。劉相信兩款疫苗都安全，但會尊重家長意願為幼童接種。

劉分析，女嬰的病毒量較高，有腦水腫，相信是由新冠病毒引致的壞死性腦炎，可能屬於急性壞死性腦炎，情況并不常見。又指歐美和本港均有大型研究顯示，如果幼童缺乏用以對付病毒的干擾素，一旦受感染，會較容易併發嚴重腦炎。