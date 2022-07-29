演唱會意外或引致創傷後壓力症　組織提供免費心理評估

昨晚(28日)MIRROR紅館演唱會發生罕有嚴重意外，不少市民在網上為其集氣。災後心理輔導協會(PCCN)表示，已設立心理支援熱線，號召緊急服務隊之註冊之災後心理輔導員及創傷心理治療師，為市民免費服務。同時透過社交媒體專頁，設立集氣版面，讓市民可以留言，為受影響舞蹈員、Mirror成員及市民打打氣。協會亦指本次意外可能引致市民患上嚴重的創傷後壓力症。

協會設心理支援熱線，免費提供創傷心理評估，服務原收費1,000港元。協會亦免費為因事件受心理困擾人士進行心理評估，服務電話每晚8時至11時，其他時段亦會接受留言，並在熱線服務時間內回覆。災後心理輔導協會總幹事杜永政估計，直接受事件影響人士，如兩位受傷舞蹈員、其家屬、親友、同事及支持者等會容易出現嚴重心理影響。而同理心較強的市民瀏覽影片後，亦較容易出現「替代性創傷」，且會被忽略，可能對心理造成嚴重，呼籲市民盡量避免傳發意外片段。

協會將會把市民的留言化成短片及心意卡送給Mirror及有關舞蹈員，為其打氣。美國心理學會出版之創傷心理學手冊內研究顯示，大部分嚴重之創傷後遺症通常是患者於心情放鬆狀態遇上不幸事件時，如沒接受適當治療，可以維持數十年，甚至影響一生，不容忽視。