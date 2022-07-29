傳閱演唱會意外片段　或現應急壓力症　紅十字會啟動熱線支援

昨晚(28日)MIRROR.WEARE演唱會發生意外事故，在表演期間懸掛在場館高處的一塊大屏幕突然垂直跌下，壓傷兩名舞蹈員。有臨床心理學家表示，昨晚於MIRROR演唱會中目睹大型屏幕跌下的觀眾及傳閱片段的巿民，可能會有心理上的震撼，出現應急壓力症，應留意情緒受影響的時間，又呼籲巿民如感到焦慮不安，盡量不要再看相關片段。教育局局長蔡若蓮表示，已指示教育局人員向各學校議會及校長會、各區家長教師聯會發出呼籲，支援同學的情緒需要。

註冊臨床心理學家張傳義今早(29日)在電台節目表示，演唱會現場觀眾或有看過片段的人士，如果出現情緒波動，主要因突如期來的事故造成情緒反應。他建議如果已有不安及焦慮，盡量不要再看相關片段，如果情況持續多個星期，就可能要尋求專業人士協助。蔡若蓮亦在社交平台發表帖文表示，應多加留意同學或子女的情緒，老師及家長可安排他們在合適及安全情況下表達情緒，有需要應安排輔導支援。她亦已指示教育局向各學校議會及校長會、各區家長教師聯會發出相關呼籲，發揮家校合作精神，支援同學的情緒需要。

香港紅十字會因應MIRROR演唱會意外事件，啟動支援熱線，為有需要人士提供情緒支援，包括工作人員、現場觀眾或從媒體得知消息而引致情緒不安的人士。熱線號碼服務時間由昨日凌晨起至今晚10時，明天(30日)則由早上10時至晚上6時。市民亦可以透過手機程式WhatsApp或社交平台Telegram預約服務。紅十字會表示，服務是由受過相關訓練的職員及義工提供，並由臨床心理學家作出專業支援。