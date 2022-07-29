蘇浚鋒及另1人涉煽惑投白票提堂　暫毋須答辯押後訊

廉政公署前日（27日）落案起訴前中大學生會會長蘇浚鋒及另1人，控告他們涉嫌在2021年立法會換屆選舉期間，分別在其個人社交媒體專頁轉載一段煽惑他人在該選舉中投白票的貼文。2名被告各被控1項「在選舉期間作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪。今天（29日）分2案在西九龍裁判法院提堂，辯方申請將案押後，以待索取文件及給予法律意見等。裁判官余俊翔將蘇浚鋒的案件押後至9月9日，准他以400港元保釋；至於另1名被告的案件則押後至8月26日再訊，他就獲准以1000港元保釋。

首案被告蘇浚鋒（23歲）任職項目主任，他被控於2021年10月30日至12月15日期間，在2021年立法會選舉中藉公開活動作出非法行為，即在「So Tsun Fung」的Facebook專頁上轉載「許智峯 Ted Hui Chi Fung」在同年10月29日發表的貼文，該貼文煽惑另一人以任何方式處置其選票，致使該選票在立法會選舉中被視為無效。

次案被告陳星（58歲）任職福利工作員，其控罪指他於2021年10月30日至11月2日期間，在「Douglas Chan」的Facebook專頁上轉載許智峯同一篇貼文。

案件編號：WKCC 2641,2642/2022