MIRROR演唱會意外　專家估算屏幕墜落衝擊力逾4900磅

MIRROR於紅館舉辦的演唱會，昨晚(28日)演出期間出現恐怖意外，2名舞蹈員被突然從高處跌落的大型顯示屏幕擊中受傷倒地，及後送院時清醒，2人同留醫ICU。警方消息指，當時有兩條鋼索吊着該巨型屏幕，每條鋼索的承受力為1.2噸，而屏幕重逾1,200磅。

理工大學機械工程學系前工程師盧覺強表示，以警方公布數字計算，墜落的屏幕衝擊力可超過4,900磅，被擊中可說是「實死冇生」，所幸屏幕邊角先行撞上地面卸去部分衝擊力，使傷者得以保全性命。盧又指，涉事鋼索的承受力理應能承受屏幕重量有餘，仍會發生意外或因鋼索未有扣穩或出現金屬疲勞所致，呼籲再有類似舞台安排時應確保懸掛物百分百安全，亦可考慮在懸掛物中央位置設救生繩，即使下墜亦有所承托，爭取時間供人逃生。

香港舞台藝術從業員工會理事張惠婷表示，康文署早前已要求主辦方面加強安全措施，認為主辦單位對事件難辭其咎，需要向受傷的舞蹈員賠償及提供生活支援。而由於演唱會時間緊湊，難以每日開場前再重新檢查所有機關裝置，特別是吊掛在舞台上方的屏幕，但安裝屏幕的工程公司有責任在首日開演前，確保屏幕在整段演出期間的安全性，包括交由政府認可註冊工程師勘察屏幕狀況，康文署亦需要檢視沿用多年的場地指引是否合時。