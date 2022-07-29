8人涉尖沙咀警署外暴動受審　7人裁罪成　8.19判刑

2019年8月11日有大批示威者在尖沙咀警署外的彌敦道一帶集結，並向警署投擲汽油彈及其他物件等，令一名在警署內的警員下肢燒傷。警方當日拘捕多人，其中10名男女被控暴動罪，當中2人早前於區院認罪，餘下8人則否認控罪受審。經審訊後，法官王詩麗今（29日）裁定其中1名任社工的男被告罪名不成立，其餘7人則罪名成立。法官將案押後至8月6日，到時聽取7名罪成被告的律師求情，然後會在8月19日宣判刑罰。

10名被告依次是李穎淇（27歲）、15歲男童X、廖偉明（25歲）、莊嘉灝（24歲）、聶嘉寶（24歲）、黃千溥（21歲）、羅後成（19歲） 、蕭呈希（23歲）、潘冠雄（26歲）及羅漢銘（22歲），同被控一項暴動罪，指他們於2019年8月11月在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道，與他人參與暴動。羅漢銘另被控一項無牌藏有彈藥罪，指他於同日藏有9枚使用過的催淚彈。其中李穎淇及聶嘉寶早前認罪，其餘8人則否認控罪，只有蕭呈希1人獲判無罪。在等候求情期間，法官會為15歲男童X索取教導所報告。

案件編號 : DCCC 336,337/2020