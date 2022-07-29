「臨時失業支援」僅7成人成功上訴　有求助人失業逾30日仍未獲批

新冠肺炎疫情下失業人士亟待援助，政府早前推出「臨時失業支援」計劃，惟不少申請因不符合計劃資格被拒，被拒人士需在7月8日前提出覆檢。有組織今日(29日)公布該計劃覆檢求助個案中，7成個案覆檢成功，1成半個案不成功，餘下1成半個案則仍在處理當中，結果反映政府審批過程存在疏漏，部分申請合情合理卻不獲審批，建議政府應總結計並優化計劃。

工聯會權益委員會今日公布早前跟進「臨時失業支援」計劃求助個案的覆檢情況，期間3位工友分享自身經歷。當中，梁生表示去年10月22日開始被公司通知不上班工作，一直至今年3月仍處於失業，在計劃申請期前已失業逾30日，其申請卻不獲批核。經覆檢後，本來收到通知指申請被接獲，但1個月後又收到不合資格短訊通知。他表示不清楚被拒原因，亦也不清楚如何向當局查詢。而百貨公司做散工的阿June2月25日起停工，故申請「臨時失業支援」，但首次申請不獲接納，當局指她當時仍在工作，繼而申請覆檢，卻又被當局以不屬於599F章表列處所的範圍為由拒絕申請。其後，她向當局致電，並表示有朋友從事同樣工作亦成功申請，卻收到回覆要求交回朋友資料，「我哋會取消返佢哋既資格。」阿June對當局做法感到非常困惑。

另一位從事餐飲業的陳先生亦表示覆檢失敗，他指，當局初時有向他致電，但只是響了兩聲就「cut線」，認為政府做法兒戲。工聯權委主任丘燿誠及立法會議員鄧家彪皆認為，「臨時失業支援」計劃能透過直接發放資助確實幫助到失業人士，惟存在改善空間，例如審批標準不一、非599F章表列處所但被停工僱員不符資格等。鄧亦指，雖然計劃設有覆檢機制，然而仍有一些合情合理的申請最終不獲審批。工會建議，政府應總結計劃經驗、優化計劃，同時長遠要建立本港失業保障機制。