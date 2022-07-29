通關名額少阻港生北上升學　議員收千宗求助　料1.3萬人喪失學位

議員楊永杰稱近日接獲約千名赴內地升學的港生求助，指深圳通關名額難求，由於北上升學港生未納入「人文關懷」過關名額，擔心無法趕及9月回內地開學影響學業，於今日(29日)聯同數個組織，以及內地升學港生到政府總部向特首請願，爭取「恩恤入境深圳」，支援港生前往內地學校辦理入學註冊事宜。

楊表示，現時內地航班一票難求，基層學生難以負擔剩餘的「天價」機票，以廈門機票為例，去年約2,000港元的機票，今年已升至4,000至5,000港元，若要7月內出發則索價7,000港元，部分中介更炒至9,000港元，擔心學生或錯失赴內地高等學府交流的機會。他更指，今年已有逾1.3萬名往內地升學的港生，或因未能成功辦理入學註冊手續而喪失學位。

他要求政府需正視港生赴內地就學問題，促請盡快與內地政府協商，擴大「人文關懷通道」安排，涵蓋往內地求學的港生，並優先支援需前往內地學校辦理入學註冊事宜的新生。另外，亦可考慮利用河套方艙醫院設施，以「逆向隔離」方式，由深圳方面派員管理，在不佔用深圳酒店名額的情況下，增加通關名額，讓學生得以如期回內地上學。