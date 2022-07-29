主辦方呼籲「限肉」　Cosplayer照作性感打扮　引動漫迷爭相合照

第23屆香港動漫電玩節今日(29日)起，一連5日在灣仔會議展覽中心舉行。不少市民一早到場排隊，希望購買「心頭好」。有參觀人士稱今屆展覽不太吸引，沒有太多的東西想購買；亦有人在短短一小時內，已經花費1萬元購買模型，有展商認為，受疫情影響今年氣氛不太熱烈。

大會今年要求Cosplayer(角色扮演者)的衣着，不要穿着露出胸部下側的服裝，如有需要可使用假體；腿部露出太多時，則建議穿絲襪褲或襪褲等，對於動漫迷、Coser甚至場內外看倌而言，或需要有所適應，記者今日現場所見，仍有不少人以角色扮演(cosplay)入場，場內同人區攤位職員打扮成動漫作品角色，出售自己的寫真書及周邊產品。不少cosplayer並不惜以性感打扮作招徠，粉絲可付費與她們合照。有展商則主打結合虛擬與現實的體驗，推出VR(虛擬實境)遊戲試玩，供「機迷」體驗。

「玩具迷」文先生，到場1個小時已經花了約1萬港元，購買4隻模型，認為不會太貴，笑言「開心就得」。他又透露，自己準備了2萬港元「血拚」；網上購票排頭位的陳先生，在展覽剛開幕，便率先到模型展區，為叔叔購買兩隻價值逾4,000港元的模型。他稱自己稍後會遊覽遊戲卡牌攤位，預計自己只會花數百元購買物品模型參展商負責人馮小姐表示，今年首日人流與去年相比減少了10%至20%，預計營業額為40萬港元。她解釋受疫情影響和大規模參展商數目減少，所以今屆動漫節氣氛不太熱烈，認為「通關」或有助銷情，因「內地客」出手一般較闊綽。