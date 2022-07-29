政Whats噏：申訴署查1823熱線　陸頌雄倡訂立KPI限時接聽

市民投訴致電1823熱線無人聽，申訴專員公署尋日(28日)主動提出調查。一直關注有關問題嘅議員陸頌雄對此表示歡迎，又建議當局為1823熱線訂立KPI(關鍵績效指標)，限1分鐘內接聽，同時增設人工智能對答功能，並培訓可在家接聽電話嘅接線員等。

陸頌雄提到，就1823熱線嘅服務質素，上個月喺立法會提出書面質詢。佢話喺繁忙時間，特別係疫情嚴峻之時，1823打極都無人聽，如去年12月至今年2月，掛斷比率達40%，自己等到唔耐煩收線則有11%，兩者加埋有51%，今年3月至5月更差，有63%被掛斷電話。佢認為問題嘅關鍵，在於政府及效率辦喺營運1823上冇彈性，加上每當政府推出新服務時，例如派發消費券及臨時失業支援，都有好多市民致電1823查詢，令熱線無法處理其他投訴。

政府必須要有新措施解決問題。陸頌雄建議善用資訊科技，增設人工智能對答系統，於熱線超出負荷時協助處理市民查詢；培訓在家接聽電話嘅接線員，有需要時協助正式接線員接聽電話，於服務高峰期提供額外接線服務，讓服務更暢順。另又建議1823都應訂立KPI，並認為1分鐘內接聽係合理要求。