政Whats噏：把握「最後一天」　梁君彥拉隊幫襯立會餐廳

雖然立法會放暑假，但立法會主席梁君彥同埋幾位議員同前議員，今早(29日)仍專程返回立法會餐廳食早餐。事後梁喺社交平台貼文，話立法會綜合大樓啟用至今10多年，餐廳嘅營運商與立法會一起走過高山低谷、極不平凡嘅歲月。因營運商不再續約，於是佢就趁住最後一日，拉大隊到餐廳用餐，並向餐廳老闆及員工致送紀念品。

今早有份到立法會餐廳食早餐嘅議員，除張宇人同陳振英，大部分都係經民聯黨友，當中仲包括2位久露面嘅前議員張華峰、石禮謙，至於秘書長陳維安都有到場。梁君彥話，餐廳營運商多年來竭誠服務，為議員、助理、秘書處同事、傳媒朋友等大樓使用者提供「醫肚」聚腳地，口碑良好，唔少喺政總上班嘅朋友都會專程嚟幫襯。餐廳員工對好多議員、熟客嘅喜好更瞭如指掌。然而過去兩年疫情嚴峻以致艱苦經營，最終決定不再續約，佢同和好多議員及職員都感到非常可惜。

梁又指，明天起餐廳會暫停服務。新營運商接手之後，餐廳將會擴大並增設議員專區。秘書處會與新營辦商及建築署緊密協作，盡快完成裝修工程，冀餐廳不遲於今年10月初重新提供服務。