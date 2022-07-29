鞏固期延至下周一　市民外出可戴外科口罩　理髮店商場等復運

澳門疫情逐步回穩，政府今日(29日)宣布暫時延長「鞏固期」3天。當局指，將於明日(7月30日)至下周一(8月1日)期間延續「鞏固期」，並調整部分防疫措施，包括購物中心內的所有店舖，以及樓宇的室內裝修工程，在遵守政府防疫指示下可有進行限度營運，人員外出時可佩戴外科口罩或更高標準的口罩。

當局指，未來3日延長的「鞏固期」內，部分維持社會必要運作及市民生活所需服務的公司及場所可繼續正常運作，包括能源供給、電信、公共交通、酒店住宿、批發及運輸生活物資、街市、超級市場、餐飲場所、藥房及衞生護理場所等。另外，理髮店、購物中心內的所有店舖，以及樓宇的室內裝修工程，在遵守衞生部門的防疫指引下亦可有限度營運。

惟鞏固期內，電影院、戲院、室內遊樂場等娛樂場所續令停止營運；至於餐飲場所亦維持原有規定，只能提供外賣，不能堂食。政府呼籲，所有人員繼續留在住所，但因工作、購物，又或其他緊急或必要的原因需外出者除外；人員外出時不能聚集，且須佩戴外科口罩或更高標準的口罩。