蔬果肉製品等8食物樣本不合格　食安中心下令停售

食物安全中心今日(29日)公布6月份食物安全報告，結果顯示在約6,800個完成檢測的食物樣本中，除較早前已公布的8個樣本外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率約99.9%。中心指，整個檢測共對約2,100個食物樣本作微生物檢測，及約4,700個樣本進行化學及輻射水平檢測。目前已跟進不合格樣本，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售問題食品和追查問題食物來源。

中心稱，檢測樣本包括約2,200個蔬菜、水果及其製品樣本；約600個穀類及穀類製品樣本；約700個肉類、家禽及其製品樣本；約1,200個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本；約900個水產及其製品樣本；及約1,200個其他類別的食物樣本，包括飲品、烘焙食品及零食等。

8個不合格食物樣本分別為防腐劑含量超標的1個生餃子皮樣本及1個乾竹笙樣本；1個含不准添加的防腐劑的預先包裝豬肉乾樣本；1個可能受李斯特菌污染的預先包裝冷凍煙三文魚樣本；1個含過量蠟樣芽孢桿菌的炒飯樣本；1個總含菌量超標的冰凍甜點樣本；1個除害劑殘餘超標的菜心樣本及1個含二氧化硫的新鮮牛肉樣本。