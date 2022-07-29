歐盟撐聯合國促廢國安法　港府強烈反對　斥歐盟故意詆譭

聯合國人權事務委員會日前發表報告，促請港府廢除《香港國安法》及煽動罪。歐盟發言人發聲明支持有關建議，並深切關注香港公民及政治權利被侵蝕。特區政府今日（29日）發聲明，強烈反對歐盟有關香港實施《香港國安法》和香港一般狀況的無端批評和不實評論，又指歐盟以雙重標準故意詆譭，作出毫無根據指控，着實令人訝異。

政府發言人提到，《香港國安法》訂明香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，以及就危害國家安全犯罪採取執法行動時，必須堅持法治原則。而香港執法部門根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或單位的行為而就《香港國安法》和其他法律採取執法行動，與其政治立場或背景無關。倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，是違反法治精神的說法。

發言人續指，特區政府一直堅定不移維護法治和司法獨立，並以此奠下香港成功作為國際商業和金融中心的基石。香港的司法獨立在《香港國安法》實施後依然穩如磐石。強調香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，再次敦促歐盟停止借香港事務干預國家內政。