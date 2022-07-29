MIRROR演唱會發生嚴重意外　立會將召開會議跟進

MIRROR紅館演唱會發生嚴重舞台意外。多名議員對事件表示關注，去信政府要求徹查事件。其中議員鄭泳舜將安排立法會民政事務委員會召開特別會議跟進調查，另議員馬逢國則建議政府可考慮推出專業發牌制度，加強審批相關人員的資歷。

立法會民政事務委員會主席鄭泳舜表示，支持政府叫停演唱會餘下場數及成立工作小組，立即就嚴重意外作全面調查，以便提出改善措施，避免同類事件再次發生。他指出已向局方提出，待有調查結果，將安排民政事務委員會召開特別會議，作出跟進。

鄭泳舜表示，舞台意外一宗都嫌多，特別是疫情下，表演者經努力排練，卻接二連三發生舞台意外，昨晚更出現嚴重事故，這是不能夠接受，他對事件感到難過。鄭稱希望兩名傷者早日康復，亦了解到傷者家屬在境外，渴望可盡快來港及探望傷者。鄭泳舜說已向局方提出，期望當局提供一切人道協助，彈性處理家屬訴求。

康文署將即時檢視轄下場地將有表演的舞台設計，避免有高危裝置，鄭泳舜稱，舞台安全是最重要的，現時疫情有所放緩，香港將會陸續舉辦不同的大型活動，文化藝術界亦將有不少演出，他期待政府盡早完成今次事故的全面調查，集合專家意見等，提出改善舞台安全的建議，以防止同類意外再次發生。

另外，曾為香港藝術發展局主席的議員馬逢國表示，既然今屆政府銳意將香港打造成文化、藝術之都，舞台標準更應嚴謹把關，確保舞台使用者、藝術家可以安心使用舞台，表示「意外一宗都嫌多」，演出該以安全為最大宗旨，不容許有意外發生。他建議政府應盡一步提升舞台人員的專業程度和執行能力的要求，或可考慮推出專業發牌制度，培訓和提升資歷尚淺的技術人員的能力，確保整個行業以最高安全為標準。

勞工界議員郭偉强則指，昨晚的事故並非首宗，反映演唱會主辦單位對於工業安全未有足夠重視。要求政府當局徹查意外事件，必須查明真相並追究責任，涉事者應予以嚴懲；加強巡查重型懸掛物的安全情況；因應報告檢討及諮詢業界意見，改善現時法例，加強監管，以避免再有同類事件發生。

議員狄志遠亦向行政長官李家超發信，指康文署應統籌其他政府部門，就事情作出深入調查，並向公眾交待調查結果。