擬擴夜間及假日建築噪音管制範圍　環署諮詢公眾一個月

假日被地盤噪音滋擾令人討厭，環境保護署今日(29日)建議修訂現有按《噪音管制條例》，擴大「指定範圍」至覆蓋全港各人口聚居的已建區，新增地區包括九龍東、沙田及馬鞍山一帶，是當局自2009年以來，13年後再度擴大建築噪音管制範圍，估計超過30萬名居民會受惠，喊少受夜間及假日建築噪音的影響，即日起諮詢公眾至下月29日，大部分地區目標於明年9月起實施計劃。

現時建築噪音管制範圍未有覆蓋部分新建住宅的地方，例如北角至鰂魚涌、西營盤沿維港一帶、新蒲崗至啟德一帶等。根據諮詢文件，擴大範圍牽涉最廣為九龍東一帶，包括啟晴邨、佐敦谷、觀塘工業區等地，九龍東大部分地區將被納建築噪音管制範圍。至於古洞北發展區等的部分地區為配合新發展區的興建，將會從指定範圍中移除。環保署發言人表示，鑑於2009年至今的發展，認為現時已適時再擴大指定範圍，包括部分預期即將有居民遷入的新發展區，亦將會分階段納入為指定範圍。

根據《噪音管制條例》，在下午7時至翌日上午7時或公眾假日的任何時間內，使用機動設備進行建築工程，必須領有建築噪音許可證。在指定範圍內進行建築工程的建築噪音許可證申請，如需使用手提型破碎機、推土機等指定機動設備，或進行訂明建築工程，則會受到更嚴格的噪音規限。