今增4884確診　包括188宗輸入個案　22月大染疫女嬰仍危殆

本港新冠肺炎疫情持續。醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏今日(29日)公布，過去一天新增5名患者離世，分別為4男1女，年齡介乎55歲至88歲，當中一人來自院舍。而昨日(28日)呈報的22個月大的確診女嬰，目前情況仍然危殆，正在東區醫院接受治療；另醫管局決定，即日起放寬處方新冠口服藥安排。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君宣布，本港今日新增4,884宗確診，包括188宗輸入個案。今日有2間老人院、2間殘疾院舍出現新個案；290間學校呈報多351宗確診，涉及包括302名學生、49名教職員，皇仁書院等3個學校的班別出現多宗確診，須停課一周。

188宗輸入個案當中，79宗在機場檢疫中發現，90宗為酒店檢疫期間，19宗為離開檢疫酒店後的個案。有關病例來自40個國家及地區，以下6個地方輸入多於10宗個案，包括英國30宗、新加玻17宗、印度16宗、菲律賓15宗、美國15宗、澳洲15宗。至於確診的22個月女嬰方面，關表示女嬰在前日(27日)開始發燒，家人帶她到北南丫普通科門診求診，飛行服務隊9時半到達北南丫普通科門診，送女嬰到東區醫院接受治療。院舍方面，香港基督教女青年會雲華護理安老苑有1名院友確診，有5人需檢疫；松齡(保德)護老中心有1院友、5名工作人員確診，另有6院友、10工作人員需檢疫。偉蘭之家殘疾院舍，有1名院友確診，6院友檢疫；扶康會澤安成人訓練中心，有1院友確診，6院友須檢疫。

關慧敏表示，今天將放寬新冠口服藥安排，無論病人有否打疫苗，60歲或以下，屬高風險人士、長期病患，在病徵出現的5日內求診，亦未有臨床上不適合因素，將安排處方口服藥。另外，瑪麗醫院內科病房一名85歲男病人確診，同房2名男病人亦自後確診，分別為70及72歲，現時3位已接受治療，當局隨後亦發現4名員工先後染疫。有關病房目前已清潔消毒，並已暫停接收新症及探訪安排。