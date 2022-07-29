立會審議虛擬資產服務商發牌制度草案　議員憂難監管海外平台

隨着虛擬資產的應用日增，政府加強對虛擬資產的監管。立法會早前首讀及二讀《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》，要求從事經營虛擬資產交易所的人士，必需向證券及期貨事務監察委員會申領牌照，以提升香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度。有議員今日(29日)在相關草案委員會上，關注草案未能監管在外國註冊的虛擬資產平台；亦有議員建議當局加強投資者教育。

議員陸瀚民指留意到很多市民都透過手機，在虛擬資產市場進行投資活動，但他關注相關平台在外國註冊，因此未能作出監管。陸亦指草案只監管專業投資者，將小市民推向使用外國註冊平台，當局會如何處理相關情況。財經事務及庫務局副秘書長(財經事務)陳穎韶指，香港在虛擬資產市場的發牌制度上「行得前」，外國現時多數只流於登記制度，但國際上亦有轉變，亦開始認真考慮相關監管制度，因此香港將來會有基礎與國際合作，強調並非扼殺投資活動。

至於另一議員周浩鼎亦指出，西方國家在規管虛擬資產市場「比較鬆」，過往亦曾出現虛擬貨幣貶值情況，令投資者損失慘重。周亦指出相比之下海外規管不高，投資者可能轉往相關市場投資虛擬貨幣，當局會否考慮增加交易成本，令投資者意識到風險。陳穎韶回應稱任何措施都要平衡各方意見，草案本身是針對透過虛擬資產洗錢，因此要堵塞漏洞，而投資者教育都要做好。