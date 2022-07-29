明起第14輪全民檢測　若無人染疫望　下周二或進入防疫「穩定期」

澳門新冠疫情逐步緩和，昨日(28日)新增2名管控中發現的感染者，已連續6日未有發現社會感染個案。衞生部門表示，擬於明(30日)、後(31日)兩日展開第14輪全民核檢，而該輪全檢將不設豁免人群，即不論3歲以下的幼童、不良於行或需要照顧的長者、殘疾人士等均不獲豁免。並稱，若下輪全檢結果無人染疫，將有望結束為期10天的「鞏固期」，並於下周二(8月2日)起進入「穩定期」。

當局指，「穩定期」暫定維持一周，之後進入常態化抗疫階段。而截至下周二前，市民仍須每日進行抗原檢測和申報，之後則不再需要進行相關檢測及申報。當局表示，「穩定期」下將因應不同人群訂定核檢頻次，重點人群維持每日1檢，離家工作人群降至3日1檢，而市民在進入不能全程戴口罩的場所前，須要提供3天核酸檢測證實無染疫的證明。另外，政府稱將於下輪全檢派發抗原檢測包10個，以及KN95口罩20個。

另外，衛生局明日起將室內裝修工作人員列入重點人群，明日起每日一次核酸檢測。現時，重點人群共有8類，包括清潔服務業、保安服務業、餐飲服務業、外賣配送員、公共巴士和的士司機、在外留宿的家務工作人士、地盤工作人員，以及新增加的室內裝修工作人員。