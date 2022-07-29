法官過早干預辯方盤問　男子上訴脫強姦罪免10年牢獄苦

1女之父被指於4年多前半夜強闖家傭臥室，強姦首度來港、到職不足1星期的印尼女傭。他在2019年被裁定強姦罪成，被原訟庭法官金貝理判監10年。他不服定罪提出上訴，上訴庭於今年5月底開庭後，即時裁定他上訴得直撤罪。上訴庭今（29日）頒判詞解釋理據，直指原審法官錯誤理解《證據條例》，拒絕讓辯方就事主手機內之相片作盤問以證明被告的說法，並對原審法官過早作干預的做法表示遺憾。上訴庭直指作為法官，在干預審訊時應小心謹慎，並引用案例指作為法官審案時須耐心聆聽。

本案上訴人馮海洋（30歲、建築工人）被控於2017年10月21日，在其天水圍公屋住所內強姦現時26歲的印尼籍女子X。辯方於原審時指上訴人有夢遺，曾將濕掉的內褲放入廁所的污衣籃，但X收起該內褲並把其弄濕，再將褲上的精液轉移到她的床單及衣物上，然後誣陷上訴人強姦她。辯方盤問X時曾拿出一張手機相片，顯示到該內褲放在電腦桌上。辯方問X相片是否X拍攝，X稱「不是，但……」即被審法官打斷，她其後指根據《證據條例》，不應以該將相片作盤問，並拒絕讓其盤問下去。

上訴庭指，該部手機本身是同意案情的證物一部分，當中亦包括手機內的相片，故辯方可以就此盤問。原審法官禁止盤問是錯誤理解《證據條例》。上訴庭又指辯方的盤問涉及辯方案情的關鍵部分，X雖已否認照片是她拍攝，但法官卻打斷了她繼續解釋，上訴庭認為屬過早干預。上訴庭認為原審法官的做法對上訴人不公，因此撤銷上訴人的定罪。上訴庭表示控方指X已返回印尼，控方亦無要求重審，故上訴庭不頒令重審。最後上訴庭指出，在法官理解相關法律條文時，控方有責任指證法官的錯誤，但在本案原審時控方並無這樣做。

案件編號：CACC 62/2019