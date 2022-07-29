車Cam直擊：私家車隧道收費站違規切線　貨車拒讓釀擦撞惹議

亂咁切線分分鐘釀交通意外！網傳一段車Cam影片，一輛黃色私家車於昨午(28日)1時13分左右，在隧道收費站前連切2條線，使後方駛至的貨車疑收掣不及，以致兩車相撞，幸僅為輕微碰撞，未有人受傷。雖然私家車在單白線的切線舉動涉嫌違規，惟貨車司機亦有之嫌刻意釀撞，引起網民熱議。

網民觀畢影片後，除指摘轉線的司機罔顧道路安全，指其「(轉線車輛)過線唔睇鏡，仲要cut(搶線)大車，大車收唔到(掣)係常識吧」。但亦有人質疑後至的貨車司機明明可避免意外，卻仍於相撞一刻蓄意扭右軚，有「睇住嚟食」的屈人賠錢的嫌疑。網民留言指「(車cam司機)見到咁都篤油加速，個司機都唔方好人」、「講真，睇住嚟食嘅就唔好放上嚟啦，明明可以避免嘅意外，好心就唔好咁啦，師兄你今日食到人，哪怕有一日係到你比人食，到時就唔好扮可憐」、「睇片有畀油，爭同一條線，mini(轉線車輛)私家車過線有錯，大家都可以畀人告」。

其實，根據法例，任何人在道路駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬不小心駕駛，可被判處第2級罰款及監禁6個月。故為人為己，應時刻留意路面情況，勿釀意外發生！