多65廈納強檢　紅磡半島豪庭及青衣藍澄灣等上榜

再增65幢大廈因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(29日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該65個地方的人士，須於明日至後日(30日至31日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.粉嶺暉明邨昇暉樓

2.鑽石山龍蟠苑龍珠閣

3.將軍澳景林邨景桃樓

4.大埔大埔中心第7座

5.大埔大埔中心第6座

涉及多宗病例的地點如下：

1.藍田藍田邨藍蔚樓

2.觀塘安達邨善達樓

3.柴灣翠灣邨翠壽樓

4.馬鞍山錦豐苑錦菱閣

5.沙田禾輋邨富和樓

6.堅尼地城觀龍樓2座

7.牛頭角牛頭角下邨貴新樓

8.將軍澳唐明苑唐輝閣

9.九龍城德朗邨德珊樓

10.土瓜灣樂民新邨樂鄰樓

11.沙田富豪花園愛都閣

12.粉嶺嘉盛苑嘉耀閣

13.荃灣海濱花園海豐閣

14.屯門良景邨良智樓

15.旺角富榮花園13座

16.慈雲山慈康邨康添樓

17.大埔舊墟直街28號榮麗苑

18.將軍澳翠林邨碧林樓

19.油塘高俊苑俊匯閣

20.大圍顯徑邨顯沛樓

21.天水圍天瑞一邨瑞國樓

22.東涌逸東二邨寶逸樓

23.天水圍天耀二邨耀澤樓

24.筲箕灣東熹苑耀熹閣

25.油塘鯉魚門邨鯉生樓

26.荔枝角盈暉臺1座

27.葵涌雍雅軒2座

28.將軍澳叠翠軒2座

29.青衣灝景灣10座

30.天水圍天頌苑頌波閣

31.大圍美城苑貴城閣

32.沙田禾輋邨德和樓

33.天水圍天悅邨悅富樓

34.牛頭角彩福邨彩樂樓

35.藍田啟田邨啟旺樓

36.元朗朗屏邨悅屏樓

37.慈雲山慈樂邨樂旺樓

38.沙田綠怡雅苑2座

39.荃灣祈德尊新邨A座

40.馬鞍山錦泰苑錦富閣

41.屯門兆麟苑富麟閣

42.大埔廣福邨廣惠樓

43.將軍澳廣明苑廣隆閣

44.屯門富泰邨健泰樓

45.石硤尾偉智里2號金玉大廈

46.柴灣環翠邨貴翠樓

47.將軍澳清水灣半島8座

48.屯門湖景邨湖畔樓

49.屯門新圍苑新賢閣

50.青衣藍澄灣5座

51.屯門兆麟苑嘉麟閣

52.將軍澳茵怡花園2座

53.沙田溱岸8號1座

54.石硤尾石硤尾邨美盛樓

55.黃大仙竹園南邨貴園樓

56.紅磡半島豪庭2座

57.沙田沙田廣場華星閣

58.長沙灣凱樂苑凱莎閣

59.鑽石山宏景花園2座

60.黃大仙天宏苑宏美閣