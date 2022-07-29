派對房間提供侵權K歌　海關夥警方連掃11場所拘5人

隨着暑假開始，海關留意到派對房間提供侵權卡拉OK歌曲的活動轉趨活躍，故此策劃一項代號「喜鵲」的行動，聯同警方巡查及打擊相關情況，同時確保處所負責人和顧客遵守防疫規例。關員根據情報分析，並在版權持有人協助下，今日(29日)與警方出動約120人，突擊搜查位於觀塘、旺角、新蒲崗及葵涌的11間懷疑管有和提供侵權卡拉OK歌曲的派對房間，共檢獲11套、總共載有約28萬首懷疑侵權歌曲的卡拉OK機，以及3套懷疑載有盜版遊戲的電子遊戲機套裝、一批電視和影音器材，估計總值近36萬港元。

行動中，執法人員拘捕3男兩女(19至46歲)，並無發現有人違反防疫規例。被捕人士包括兩名場所負責人和3名店員，他們涉嫌違反版權條例，已被扣留調查。行動仍然進行，不排除有更多人被捕。

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級調查主任梁文聰表示，海關留意到涉案派對房間會在社交平台開設專頁，推廣他們為顧客提供消遣場地的業務，並且收取費用提供卡拉OK機等設施。過程中，他們只會提供派對房間的地區，待顧客繳交訂金或支付全數款項後，才會告知確實地址，相信是企圖利用該種手法，逃避海關的執法行動。梁強調，海關會繼續嚴厲執法，從不同層面打擊侵權活動，呼籲市民尊重知識產權，切勿光顧相關派對房間。