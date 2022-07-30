搗土瓜灣及深水埗賭檔　22人被捕

九龍城警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨日（29日）下午約5時突擊搜查土瓜灣美景街36號一單位，搗破一個非法麻雀及「十三張」賭檔。行動中，警方拘捕1名姓林(54歲)男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》；單位內4男4女(50至74歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕；他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》，被警方發出定額罰款通知書。與此同時，行動中檢獲1副麻雀、2副撲克牌、2張麻雀枱及約1,900港元賭款。被捕人士正被扣查。

此外，深水埗警區特別職務隊根據線報及調查，昨日下午約4時30分展開代號「虎撲」的行動，突擊搜查鴨寮街120號一單位，搗破一個非法釣魚機賭檔。警員拘捕一名姓梁(50歲)男負責人，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》。另外，8男3女本地人士及1名內地女子(27至59歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，被警方發出定額罰款通知書。行動中亦檢獲6部釣魚機、一批遊戲卡及約6,000港元賭款，所有被捕男女正被扣查。