綜合診所教患者管理病情　削慢阻肺病入院數字

慢性阻塞性肺病是香港10大殺手病之一，醫院管理局近年加強慢阻肺病醫療服務，在2015年成立慢性阻塞性肺病中央委員會，並於2019年建立跨專科團隊綜合診所，教導病人管理病情，透過視像診症監察病情和指導病人使用呼吸儀器和藥物等，有助病人控制病情減少入院風險。自2015年起因慢阻肺病入院人數已持續下降，該病新症數字由5,200人下降至2020年的2,800人；死亡人數由5,100人下降至4,300人。

慢阻肺病患者的呼吸系統經長期破壞，引致呼吸道阻塞及收窄，令肺部難以呼出和吸入空氣，一般治療方案有戒煙和吸入藥物。以往患者出院後只能去專科門診或普通科門診覆診，跨專科團隊綜合診所服務推行後，增加了呼吸專科醫生診所、護士診所和視像會診等。病房或專科門診的醫生會轉介合適病人至綜合模式專科門診服務，經醫生診症後，交由護士進行肺功能檢查和護理教育等，其後由醫生或護士覆診，或透過視像跟進病人情況及用藥、監察治療成效等。

呼吸科顧問護師列碧琪指，部分病人不懂療養和判斷病情，病情不嚴重仍急於到急症室求醫。護士診所成立後，護士會教導患者判斷病況是否需要進一步用藥和求醫，並透過視像會診監察病人使用呼吸儀器的狀況，以及教導病人正確使用吸入藥物。診所成立後，大部分病人的病情受控或有改善，而病人的吸入藥物依從性亦有改善或保持良好。