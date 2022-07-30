東方日報A1：巨屏飛鍘 MIRROR演唱會　舞者恐癱　全城究責

人氣男團MIRROR紅館演唱會接連發生意外，前晚一組懸掛半空的巨型屏幕在表演期間突然飛鍘墮下，擊中兩名舞蹈員，演唱會隨即中止，兩名傷者送院搶救，當中李啟言（阿Mo）情況嚴重，進行兩次手術修補頸椎骨骼後情況未見重大改善，頸部以下恐變癱。多個政府部門事後在場通宵調查搜證，初步相信連接屏幕的一條鋼索突然斷了釀成意外，案件交由警方重案組跟進。主辦單位及政府部門指會徹底調查事件始末，強調會就責任追究到底。有學者認為當局監管不力，導致意外發生，須堵塞漏洞保障演出者安全。

一連12場的MIRROR演唱會在紅磡體育館舉行，直至前晚第4場約10時半，Anson Lo盧瀚霆與Edan呂爵安合唱《Elevator》一曲，與一眾舞蹈員在舞台上載歌載舞。期間，一組長闊俱約4米、厚度約0.2米，懸掛在舞台半空的巨型屏幕突然墮下，其中一名男舞蹈員被屏幕擊中，隨即被壓倒台上，屏幕繼而橫臥跌下，旁邊另一名男舞蹈員走避不及亦被壓住。在場不少觀眾目睹意外一刻，不禁驚呼尖叫嚎哭，現場瀰漫一片恐慌情緒。

MIRROR經理人黃慧君（花姐）其後上台宣布腰斬演唱會，並要求場內約萬名觀眾有秩序地離開。消防、救護員等大批救援人員接報趕至救出兩名傷者，即場為兩人施救，再由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。據了解，其中一名傷者阿Mo李啟言（27歲）傷勢嚴重，在深切治療部（ICU）留醫；另一名傷者為29歲的張梓峯，其盆骨及頸椎受傷，情況穩定，經治理後昨午在家人陪同下出院。

警方事後亦派員協助疏散人潮，並聯同有關部門通宵在場館調查，至昨凌晨3時許離開，當時未有檢走任何證物，及後再於早上9時許返回現場繼續搜證。經初步調查後，案件列作工業意外，交由九龍城警區重案組跟進，將進一步了解事件是否涉及人為或刑事成分。有技工爆料稱，為了趕工，安裝屏幕僅花了數小時。

主辦單位大國文化及MakerVille事後兩度發出聯合聲明致歉，慰問傷者，並稱會提供一切所需協助，亦將取消餘下所有場次的演出及網上直播，持有意外當日及日後演唱會門票的觀眾均可憑票退款。另外，主辦單位稱已聯絡政府相關部門、承辦商等有關單位開會調查意外，調查方向包括事故發生原因及是否涉及人為疏忽，若發現當中有可疑之處，或有任何人或單位涉及不當行為，將會報警處理。MakerVille行政總裁魯庭暉亦曾到醫院了解傷者情況，並就意外鞠躬致歉，強調會認真徹查事故。電訊盈科主席李澤楷也向傷者及家屬致以深切慰問，希望傷者早日康復，公司會承擔醫療費用及盡力提供協助，並會嚴肅跟進今次事故。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示非常關注事件，初步相信連接屏幕的兩條鋼索，其中一條斷了釀成意外，已聯絡康樂及文化事務署、勞工處、機電工程署成立工作小組全面調查，料數周後有報告，亦會將鋼索交予專家檢驗，以了解是材質，還是其他因素導致事故。

勞工及福利局局長孫玉菡亦稱，勞工處事發後已通宵搜證及全面調查，若發現有人需要負責，會嚴厲執法及檢控等。另外，處方已發出暫時停工通知書，要求暫停所有於懸掛裝置下的工作，主辦單位亦要向處方匯報，直至處方覺得切實可行、安全地拆除懸掛裝置。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，意外反映當局監管不力，康文署等部門有責任確保演唱會順利舉行，事前應檢查高危設施。本港歷來舉辦多場盛大的演唱會，惟未曾發生類似情況，當局及場地租用者對意外責無旁貸，應徹查當中有否環節出現漏洞，改善制度，保障表演者安全。

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