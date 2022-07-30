女嬰染疫命危　專家研3歲以下可接種　許樹昌料每日確診持續上升

確診新冠並出現腦病變的22個月大女嬰，正在深切治療部留醫，情況仍然危殆，需使用呼吸機及注射強心藥，聯合科學委員會下周將開會，討論3歲以下幼童的接種安排。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(30日)在電台節目表示，委員會正檢視最新數據，考慮降低2款新冠疫苗的接種年齡門檻至3歲以下，將向政府提交建議。

許表示，隨着社交距離措施逐步放寬，社區人流增加，單日確診數字維持在4,000宗以上屬於預期之內，現時港大病毒即時有效繁殖率是1.2，故預料感染數字將持續上升。他指出，現時接受深切治療的患者人數仍算穩定，當局應持續監察每天入院、嚴重及深切治療的人數，但認為現階段醫療系統仍能承受，不一定要收緊社交距離措施。他呼籲長者、高風險人士及高暴露群組盡早接種第4針新冠疫苗，減低重症風險。

他認為，現時有條件縮短入境人士在酒店檢疫的日期，建議衞生防護中心審視「5+2」或「4+3」的風險，再決定選擇哪一個方案。