MIRROR騷冧屏幕　疑操作轉動出事　下月紅館靜態表演可繼續

人氣男團MIRROR紅館演唱會接連發生意外，前晚(28日)一組懸掛半空的巨型屏幕在表演期間突然飛鍘墮下，擊中2名舞蹈員，演唱會隨即中止，當中李啟言(阿Mo)情況嚴重，進行2次手術修補頸椎骨骼後情況未見重大改善，頸部以下恐變癱。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早(30日)在電台節目表示，昨日(29日)到場現場了解，得合涉事大型屏幕有2條鋼索，而其中1條斷裂，另1條的扣亦疑似脫落，當局會調查原因，初步估計可能牽涉多方面，包括使用物料和設計等，不排除屏幕由於可以轉動和升降，操作複雜，容易發生意外。

楊表示，康文署助理署長領導的小組，會聯同工程師學會的專家作出調查，預料幾星期會有結果，又指紅館8月中有其他演出，當局會和主辦方商討，調節舞台安排以確保表演者及觀眾安全，並會審視所有康文署場地的演出活動，檢視是否涉及移動裝置，若牽涉同類裝置，有可能要求暫停。他認同不可能整個業界停頓來等報告，相信相對靜態和簡單的舞台表演可以繼續。

楊重申，若發現規管制度有問題會作出改善，而目前認為要求主辦方聘用專業人士檢查舞台裝置和發出認證，是可以信賴的制度，強調要待調查完結才能有結論。他表示會逐個檢視每一個細節，查明原因，政府不同部門再按法例要求跟進。若發現涉及失職或疏漏，一定會追究。