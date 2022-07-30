招募市民賣戶口作清洗黑錢　涉款逾4千萬7人落網

警方於去年中旬留意有犯罪集團，利用即時通訊軟件，招攬市民賣銀行戶口(俗稱儡傀戶口)進行清洗黑錢及犯罪得益的用途。警方發現犯罪集團租用區內廉假酒店作為營運中心。財富情報及調查科探員進行一連串的情報搜集及分析，同時透過銀行業及酒店業的合作，追蹤犯罪得益資金的流向，最終鎖定一個以酒店房間作掩飾的犯罪集團。

至周四(28日)起一連兩日，警方展開代號「矯捷」的拘捕行動，突擊搜查佐敦一間酒店及港九新界多個處所，合共拘捕7人(19至48歲)，當中包括2名骨幹成員，5名傀儡戶口持有人。他們分別涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）及「串謀洗黑錢」。被捕人士報稱速遞員、收銀員及無業。警方檢獲多部手機、電腦、銀行卡及他人身份證。據悉，部分被捕人士有黑幫背景。所有被捕人現正被扣留調查。

初步調查相信，犯罪集團自去年6月開始營運，利用逾20個本地傳統及虛疑銀行戶口，處理合共逾4,100萬港元的犯罪得益。犯罪集團會以500至2000港元報酬，利誘或招攬傀儡開設銀行帳戶，並要求交出銀行戶口資料、密碼及銀行卡，以接收社交媒體、投資及電話騙案的騙款。當收到騙款後，犯罪集團會進行多次轉帳，以逃避執法人員的追查。警方相信已成功瓦解一個活躍本地的犯罪集團，警方行動仍然進行中，正追查其他傀儡戶口持有人身份，不排除稍後會有更多人被捕。