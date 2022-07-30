七人欖球賽11月在港復辦　運動員全程閉環作賽

市民對通關需求愈見迫切，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早(30日)在電台節目表示，政府未來希望透過精準防疫，將對市民和各界影響減至最少，並爭取早日通關，又指疫情仍對旅遊業帶來很大打擊，即使政府為業界提供支援及鼓勵本地遊，但大部分業界仍然是冰封，因此在考慮防疫措施和通關時，會顧及對經濟和旅遊業界的影響，但強調必需平衡社會安全、市民健康和日常生活。

楊表示，相信香港仍然是和平和安全的地方，對全球旅客仍有吸引力，但即使通關後，旅遊業仍需要一段時間才可望復甦，例如航空公司需時復航和重新聘請人手，故此港府正協助業界保留實力和留住資深從業員，包括為業界從業員開設防疫抗疫崗位，讓本港在通關後有人力推動旅遊業發展。

另外，他表示未來除了繼續培育精英運動員，亦會推動運動普及化和產業化，其中香港國際七人橄欖球賽是品牌項目，期望賽事能夠在今年11月舉行，相信外國運動員會以疫苗氣泡形式來港，全程閉環作賽。至於欖球總會亦於今日公布已獲政府批准，確定能夠繼續於11月4日至6日舉辦香港國際七人欖球賽，強調會繼續與政府磋商，賽事將依照適時的防疫抗疫措施進行，並從下星期開始，與所有持份者聯絡，及盡快公布賽事細節，包括票務資訊。