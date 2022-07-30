6成港人以八達通領取消費券　團體轟港府推動電子支付效果不彰

立法會議員黃國、梁子穎聯同香港I.T.人協會，今日(30日)發布有關「港人使用電子消費券與電子支付的情況」的問卷調查結果，發現政府推出電子消費券並對推動香港市民的電子支付應用發展的效果不彰，6成受訪港人仍然選用八達通領取電子消費券，未能改善市民依賴單一電子支付工具的情況。

問卷調查於本年5月30日至6月15日在網上進行，共訪問608名受訪者，了解使用電子消費券與電子支付的情況。調查指，其中一個值得關注的問題是花費逾千億港元的電子消費券計劃，未能有效推動電子支付，市民仍依賴八達通。調查發現仍有60.9%受訪者選擇以八達通領取電子消費券，其次是支付寶，只佔28.6%。此外，只有6成受訪者表示，使用完所有消費券後，仍會在日常生活中經常使用除八達通以外的電子支付平台。其中選用支付寶的受訪者有36.8%表示會「頻繁使用」，但逾3成選用八達通的受訪者表示在日常生活中「完全不會使用」電子支付。

協會認為，政府應改變市民對單一舊式儲值支付工具的依賴，以電子支付為起點，促進社會發展數碼經濟，並建議政府提供能夠提升數碼應用能力的職業培訓，亦可在各區舉辦講座或課程推廣電子支付；考慮開放以電子支付平台繳交所有政府帳單和費用，讓市民培養使用電子支付習慣；提供津貼予電子支付平台，鼓勵平台豁免商戶手續費及提供更多優惠，從而增加使用率。另外，電子支付平台可推出簡易版應用程式，鼓勵更多以往不懂使用電子支付程式的市民採納。