涉圍理大期間尖沙咀暴動　4人受審後裁罪成　押8.6判刑

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，網上有人發起在尖沙咀及佐敦一帶「圍魏救趙」與警方糾纏，多人被捕。其中有5人被控當天在尖沙咀加拿分道及厚福街一帶參與暴動。其中1名女被告於開審前承認暴動罪，須還押至審訊結束後才接受判刑，另外4名被告則否認控罪受審，今早(30日)在區域法院被裁定罪成。法官郭啟安把案件押後至8月6日判刑，期間各被告須還押懲教署看管。

涉案被告依次為詹溢朗（侍應、18歲）、梁安生（建築工人、26歲）、馮煒恩（推銷員、27歲）、梁敬慈（推銷員、46歲）及梁安逸（文員、22歲），他們共同被控一項暴動罪。馮煒恩於開審前認罪，其餘4名被告經審訊後被裁定罪成。案情指，案發前2天有示威者在理工大學內集結，警方在天文臺道與漆咸道南設防線封鎖理大，並藉新聞通告呼籲市民不要接近理大。未幾網上有人發起在尖沙咀及佐敦示威「圍魏救趙」，好讓理大內的示威者突破警方封鎖。2019年11月19日凌晨，有示威者在金馬倫道利達行後巷製造汽油彈，並用手推車運輸汽油彈。自3時15分起，示威者由金巴利街行出天文臺道，向警方防線投擲汽油彈後逃跑。當警方展開驅散後，厚福街一帶仍有人向警方投擲汽油彈，警員追捕示威者至厚福街7A號一棟唐樓，發現梯間有被棄置的裝備，並在唐三樓拘捕詹，同時警方在厚福街5至6號地下截停梁敬慈。約一小時後，警員在厚福街後巷一帶掃蕩，發現梁安生及梁安逸藏匿於該後巷之盡頭。警方從梁安生身上檢取的一對3M手套及一隻防火燒焊手套，均發現表面有微量高度易燃的有機溶劑。

法官裁決時指，庭上閉路電視片段顯示當日不少示威者進入厚福街7A號唐樓，儘管詹被捕時身上沒有示威裝備，但該唐樓梯間有被棄置的裝備。基於上述環境證供，詹缺乏證據解釋及削弱所面對的指控，因此合理推論其曾參與暴動，並非「無辜過路人」。法官接納控方閉路電視片段中顯示梁敬慈進入厚福街5號大廈，雖然梁敬慈被捕時身上有救護物品，但其管有一支快將用完的黑色噴漆，該噴漆可用作毀壞閉路電視鏡頭。法官指針對梁安生及梁安逸的環境證據是一面倒亦具壓倒性。兩人留在後巷不是路人的行為，他們被捕時身上有大量示威裝備，其手套表面有微量高度易燃的有機溶劑，足以顯示兩人曾投擲或製造汽油彈。法官表示基於上述分析，裁定各被告暴動罪罪成。

案件編號：DCCC 94/2021