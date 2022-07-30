屹立觀塘55年荷蘭宿舍今搬遷　院長不捨：7成宿生行為變好

為配合政府2017年施政報告公布設立的「公務員學院」，屹立觀塘55年、由香港學生輔助會營辦的荷蘭宿舍終面臨搬遷，今日(30日)舉行惜別典禮。宿舍現暫搬至黃大仙，繼續為缺乏家庭照顧的在職在學男性青少年提供住宿服務，為期5年，直至2027年待油塘的綜合大樓落成，再正式搬遷該地。

荷蘭宿舍院長何振良加入宿舍工作25年，於上年底正式擔任該舍院長，對於能見證宿舍在觀塘完成55年的歷史任務，特別感觸及不捨。何稱，宿舍現有97個宿位，為11至21歲的在職、在學男青年提供住宿服務，宿生多因情緒行為出現問題，或與家人關係不佳，最後由社會福利署轉介至此。

何表示，宿生一般需住宿1年半至2年不等，過往亦有例子，宿生不用半年已能成功離舍。至於宿舍生活上，他稱宿舍共分為5個家舍，在學佔4個，每家舍能容納20人，由4名導師跟進，定期亦會舉辦不同類型的合作性活動，如歷奇、家庭製作親子班等，讓宿生在過程中學習，改善待人接物技巧，改善家人關係，宿生每逢星期5、6更可回家度假。他補充，若按統計，發現至少有7成宿生離舍後行為變好。