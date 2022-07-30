政Whats噏：葉劉到長洲視察　承諾為居民爭取暖水泳池

四面環海嘅長洲，居民想去游水都冇場所？身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀，日前同一眾黨友考察離島並踏足長洲，同島上嘅鄉事委員會主席及委員交流地區問題。事後佢喺社交平台貼文，指會上委員反映長洲居民除咗去海灘，亦都想到泳池游水。儘管政府早年計劃，鄰近長洲嘅石鼓洲興建焚化爐，並於該處興建一個公眾暖水泳池，但承諾恐不兌現。於是佢就「拍心口」，揚言要幫長洲居民爭取番一個泳池咁話。

講起長洲居民嘅訴求，就牽涉到政府多年前提出，針對堆填區爆滿嘅「三堆一爐」計劃，當中涉及選址石鼓洲興建垃圾焚化爐。因垃圾焚化會產生污染，而石鼓洲距離長洲只得3.5至5公里，長洲居民擔憂難免。長洲鄉事委員會於是做咗大量與政府及居民斡旋嘅工作，最後當局答應採用先進技術以減低污染物排放，同時亦會興建一個具備休憩設施、風景優美嘅人工島、同埋承諾興建一個暖水公眾泳池，以換取居民嘅同意，然而當局後來改口，話石鼓洲欠缺地方。因此絕大部分居民均希望政府，喺長洲補返一個暖水公眾泳池，以免居民只能去東灣游水。東灣雖然係長洲居民游水嘅主要地點，但過去幾年曾經喺冇救生員當值嘅情況下，發生多宗意外。

即使係離島，長洲同巿區一樣都要面對土地問題。葉劉話假如政府喺石鼓洲真係搵唔到地方興建暖水泳池的話，就會為佢哋爭取番呢個社區設施。之不過，前提係日後長洲鄉事委員會能夠成功收回一所由教育局管理嘅學校，繼而重建或改變用途為多功能大樓，先至有得搞。換言之，要喺長洲興建暖水公眾泳池，過咗教育局嗰一關先至講啦。

長洲仲有一項較泳池更迫切嘅問題，就係居民出入困難。長久以來，每逢假日都有大量遊客登陸長洲，而唔少島上居民以單車代步，往往將單車隨意泊街然後上船，加上代步或運載貨物嘅三輪車，都令到島上嘅通道不時出現阻塞。葉劉話單車畢竟係私人財產，政府好難即時清除。但對於居民代表建議採用單車實名登記，若果車主非法棄置或佔用公共地方，政府可以作出跟進，葉劉就認為呢個方案可以考慮。