涉發布煽動性「羊村」繪本　言語治療師總工會5人押9.7裁決

香港言語治療師總工會5名時任成員被控發布3本有煽動成分兒童繪本之案件，今天(30日)在區域法院繼續進行結案陳詞。法官郭偉健聽取雙方陳詞後，將案押後至9月7日作裁決。5名被告須繼續還押懲教看管。

5名被告依次是工會主席黎雯齡(25歲)、副主席楊逸意(27歲)， 秘書伍巧怡(28歲)、司庫陳源森(25歲)及理事方梓皓(26歲)，他們被控一項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，指他們於2020年6月4日至2021年7月22日期間，在香港，一同串謀黃凱晴及其他人刊印、發布、分發、展示及／或複製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衞者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，引起憎恨或藐視中央及／或香港特別行政區政府，或激起對其離叛；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

陳源森的代表律師指，法庭應該依從《基本法》條文處理本案，並指出煽動罪只適用及局限於針對藐視香港政府的情況，而不適用處理於藐視中央政府的情況。法官郭偉健即質疑，中央政府在國安法當中是否完全沒有任何角色，辯方律師指，中央與香港好比兩父子，父親將一間房屋交給兒子管理，根據《基本法》，兒子有責任維護該房屋的安全，這是兒子的責任，而非父親的責任。套用在本案情況，若藐視的對象為香港政府，中央便不應該插手干預。

案件編號：DCCC 854/2021