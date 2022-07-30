立法會8.8開會　新租金水平最快下周揭盅　公屋戶或加租

公屋租金調整對基層市民影響極大。立法會房屋事務委員會即將於下月8日進行公屋租金檢討會議，意味房委會將於日內向立法會提交相關文件，2022年公屋租金調整幅度將於8月頭揭盅。早前本報亦曾參考政府統計處公布數字，以此推算今年房委會的租金調整水平，公屋租戶或面臨加租，而加幅亦有可能再無寬免。

房委會每兩年會按公屋住戶收入的變化作檢討，以調整公屋租金水平。若參考統計處數字，對比2021及2019年的公屋住戶每月入息中位數，兩年間升近0.14%，公屋租戶今年或面臨加租。雖然房委會會透過公屋住戶入息抽樣統計調查作出租金調整，惟由此方式粗略估算，公屋租金調整水平或有輕微加幅，尚未及減租水平。翻查上一次於2020年的租金調整，當時公屋戶按機制加租9.66%，平均加幅200港元，為公屋連續10年第5次加租。

公屋租金調整機制為房委會透過抽樣統計調查，剔除「富戶」、其他高收入非一般租戶和綜援戶後，對比2019年及2021年的公屋住戶每月平均家庭收入，若增幅達0.1%以上，按該幅度加租，惟加幅有10%上限；若減少0.1%以上，則按該幅度減租，不設減租下限。