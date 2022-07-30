今增4683確診　包括193宗輸入個案　再多4名患者離世

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君宣布，今(30日)增4,683宗確診，包括193宗輸入個案。醫管局接報再多3名患者離世，均為女性，非來自院舍，年齡介乎65歲至88歲；另有一宗法醫通知死亡個案，涉及94歲男患者，即昨日(29日)再多4名患者離世。至於22月大確診女嬰仍危殆，目前東區醫院正密切監察其狀況。再多3間安老院舍及一間殘疾院舍出現新個案，另有兩間學校有個別班別疑爆疫，須停課一周。

輸入個案中，78宗在機場找到，94宗於檢疫酒店中發現，另有21宗是完成檢疫後發現。院舍方面，出現個案的地方包括明愛賽馬會恩暉苑，一名員工確診，2名院友檢疫；東明護老院北社分院，一名院友確診，5及名院友檢疫；富璟護老院(粉嶺)有限公司，一名院友確診，9名院友檢疫；新生精神康復會山景宿舍，一名院友確診，4名院友檢疫。變種病毒株方面，當局發現有上升趨勢，其中BA.2.12.1升至百分之4至5，而BA.4或BA.5則維持為4至5%。

另外，瑪嘉烈醫院一內科病房疑爆發感染，一名94歲男病人確診，及後再發現同房有4名病人相繼染疫，同病房的一名護士學生中招。另葵涌醫院續護病房亦有一名醫護確診，同病房有3名女病人染疫，正調查其關連，已送往瑪嘉烈醫院隔離治療。上述兩間醫院的病房目前均已暫停接受新症及探訪安排。