多4名新冠患者離世　九旬翁發燒暈倒亡　經法醫檢驗證染疫

新冠肺炎疫情持續，連日來有患者病歿。港府今日(30日)公布，昨日(29日)再新增4宗新冠患者死亡個案。當中醫管局有3名女性，年齡介乎65歲至88歲，均非來自院舍，當中只有一位完成疫苗接種。另有1宗法醫通知的死亡個案，為94歲男病患，並無接種疫苗。本港疫情至今已錄9,289宗累計死亡個案。

死者包括一名81歲婆婆，她本身有中風等長期病患，與家人同住，本月18日因發燒氣促，血氧量低，到急症室接受治療，24日突然心臟停頓，搶救無效，後交死因庭處理。另一名為88歲婆婆，本身有高血壓，本月17日開始發病，經快測確診，曾至指定診所獲處方口服藥，24日突然在家中口齒不清，雙腳無力，去到醫院精神狀態已不理想，電腦素描發現大範圍缺血性中風，情況持續惡化，至昨日不治。另有一名65歲女死者本身有乳癌，已多處病變擴散，本月12日有咳而到醫院接受治療，住院期間肺部受細菌感染，情況持續惡化，至昨日離世。

至於法醫通報的94歲男死者，其在本月22日發燒，24日嘔吐、暈倒，已病歿，生前並無接種疫苗，後被發現感染新冠病毒，法醫判斷其死因與新冠相關。