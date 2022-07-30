旺角商場現MMA　少年一揪三不敵　網民戲稱「小朋友齊打交」

旺角彌敦道的T.O.P(This is Our Place)商場今日(30日)傳發生打鬥事件，涉事者均為年約10餘歲的青少年，故引起網民熱議，更戲稱現場情況為「小朋友齊打交」。據悉，旺角警區反三合會行動組已展開調查，呼籲市民提供資料。

網傳一段片長約21秒的商場內群毆片，當中1名黑衫少年疑因與在場3名少年發生爭執，更自稱某三合會組織成員，故被多名少年聯手「圍毆」。片段伊始，該身穿黑色外套的消瘦青年遭另一名白衫眼鏡男起腳踢擊，黑衣少年後踏半步稍穩身勢後，即撲前還以顏色。而另一名居中及同樣身穿白衫的少年見狀出手接力，與黑衣少年各以一記勾拳互相搏擊，雙方打鬥激烈，出手無分輕重。不過，白衫少年、眼鏡男與另一名同行「隊友」相繼上前「補刀」，各施各法、左拳右腿，黑衫少年節節敗退。

未幾，黑衫少年疑自知不敵眾人聯手，逞兇吆喝幾聲後便轉身離去。原以為事件告一段落，惟白衫少年等人似乎餘怒未消，即跑上前飛踢，展開第二回合。網民睇完有關片段後，猜測疑有人誤響「牌頭」逞威惹禍。另有人思疑打鬥起因，指「隔離有條女，係咪爭女先打交？」更有人揶揄指，「戴帽條友唔講武德，趁人背轉偷襲」、「細路，千祈唔好背住人走呀，好易比人偷雞」，甚至稱「靚仔(黑衫青年)幾勁，1打3，四兩撥千斤」。惟更多人指涉事青年均稚容未脫，稱奇道「(打鬥者)小學畢業未？」、「睇開地鐵阿叔打交，呢幾件好似速度幾高」。