動漫節第2日現人龍　優惠多吸引市民排隊買「心頭好」

第23屆動漫節今日(30日)迎來第2日。正值周末，場內人來人往，直至傍晚6時仍有排隊購票入場的人龍；場內到處可見盛裝打扮的Cosplayer，不少市民到場拍照，亦有展銷商提供優惠吸引顧客，部分攤檔前出現排隊入攤或等候結帳的隊龍，人流如潮。

電腦產品展銷商黃小姐表示，周末生意不錯，期待晚上客人會更多。她指，由於今年疫情放緩和電競行業的發展，生意較上年好，熱銷商品是電競滑鼠和鍵盤等，人均消費有至少1,000港元。她續指，很多客人是專業玩家，希望以專業遊戲設備強化實力，故較重視產品的質素和效能而非價錢，即使單價高也願意入手。她同時亦設不同優惠和贈品，使用特定電子支付平台付款更可獲得折扣。客人梁先生則指，今年氣氛熱鬧，排隊隊伍不長，毋須等候太久，場內人流亦較去年多，自己亦做足功課，預先計劃好要購買的產品。他去年花費約1,500港元，而今日亦已花費約900港元，主要購買動漫周邊產品，如玩偶和布袋等。

第一次嘗試Cosplay的張小姐表示，初次嘗試便有不少人與自己合照，感到高興滿足。她指為了今天準備了約2星期，訂購服裝則花費約800港元。她認為，很多香港人對Cosplay不太了解，想法較保守，希望把這項興趣介紹給更多人。而另一位Cosplayer李小姐表示，今日的人流較昨日(29日)及去年多，氣氛頗為熱烈。她有2年Cosplay經驗，至今在Cosplay上花費了數萬元，而她為今天的服裝花費了約1,000港元和半個月準備時間。