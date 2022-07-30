紅館事故或逾3成知悉者患創傷後遺症　專家：有心理困擾應即求醫

人氣男團MIRROR前晚(28日)舉行第4場演唱會時發生罕見意外，一塊大型屏幕墮下壓傷兩名舞蹈員，演唱會即時腰斬中斷，事後有觀眾受驚過度需送院治理。事件近日引來各界關注回響，有心理輔導團體綜合多種心理分析研究推斷，在是次演唱會事故後，約有33%得悉事件人士或會患上創傷後遺症，提醒市民若已連續7日出現心理困擾，應盡快求醫。

災後心理輔導協會總幹事杜永政稱，多種研究均指出，在大型意外或災難中發生後，亞洲地區人士較歐美國家多患上創傷後遺症，即佔約3成，當中8成人更大可能均屬女性，故推斷在是次意外後，同樣約有33%得悉事件的人士，或會患上創傷後遺症。

杜提醒，若市民認為自己已連續7日心理受困擾，包括日常生活模式或心態上出現明顯轉變，如失眠、食用不振等，應盡快向專業人士求助，又強調如已逾1個月未有接受治療，患者患上焦慮症的風險將大大提高。至於在這次意外上，若以創傷心理學對完全康復的定義，他認為就是所有演出者均能夠回復信心，並再次走到台上演出，尤其是紅館；對於市民來說，則是能夠持開心的心情再到紅館看演唱會，而沒有產生任何恐懼。