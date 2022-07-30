松鼠狗疑似走失　輕鐵站插徘徊惹棄養疑雲

近年虐待動物、棄養寵物事件頻生。屯門近日有女街坊在鍾屋村輕鐵站，發現一隻疑似是走失的松鼠狗，在站內徘徊，事主估計牠是走失，並拍下照片上傳至社交平台反映。未料，事件引起眾多網民關注，更有人表示在前一日已見到該松鼠狗出現在上址，不排除狗狗被棄養的可能性；另有不少愛狗人士見此狀況，相繼留言表示可以暫託照顧松鼠狗。

涉事街坊在Facebook群組「關注流浪貓狗及放養動物；失狗尋主人(元朗，屯門，天水圍)」發文，指前日(28日)早上6時12分，在上述輕鐵站見到一隻松鼠狗在月台上徘徊，期間多次在人潮中不停穿插，神情慌張且身邊沒有主人。不少網民見到有關貼文後，均感到緊張，網民紛紛留言，呼籲事主能夠先將狗狗抱起，避免發生意外，又指自己能夠暫養，「麻煩請hold，我可暫養的」、「不要讓牠跌落路軌」。

不過，事主未有在有關貼文回應，有網民質疑，「點解現場咁多人見到都冇人肯幫佢」，直斥「香港人好冷漠，事不關己」。未幾，有愛狗人士留言，已趕到現場尋找松鼠狗，不過已經不見狗狗的蹤影，各網民均回應指，「希望狗狗有人hold咗」、「祈求狗狗平安冇事」。