多65幢大廈納強檢　將軍澳維景灣畔上榜

再增65幢大廈因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(7月30日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該65個地方的人士，須於明日至後日(7月31日至8月1日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。政府明日將於薄扶林華富（一）邨、黃大仙竹園北邨、荃灣梨木樹邨及洪水橋洪福邨重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.油塘油麗邨雅麗樓

2.屯門景新臺3座

3.屯門景新臺2座

4.屯門景新臺1座

5.粉嶺祥華邨祥和樓

6.粉嶺祥華邨祥樂樓

7.油塘油麗邨豐麗樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.元朗屏欣苑屏彥閣

2.將軍澳寶林邨寶仁樓

3.屯門欣田邨喜田樓

4.上水天平邨天喜樓

5.將軍澳尚德邨尚明樓

6.葵涌葵盛圍188號高盛臺2座

7.柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座

8.黃大仙竹園北邨松園樓

9.將軍澳維景灣畔13座

10.大埔運頭塘邨運來樓

11.黃大仙翠竹花園7座

12.天水圍天逸邨逸潭樓

13.柴灣漁灣邨漁順樓

14.屯門豐景園1座

15.九龍城美東邨美德樓

16.何文田冠德苑冠盛閣

17.粉嶺景盛苑俊景閣

18.薄扶林華富一邨華樂樓

19.葵涌華荔邨喜荔樓

20.元朗朗屏邨賀屏樓

21.將軍澳昭信路6號顯明苑

22.秀茂坪曉麗苑曉順閣

23.葵涌葵俊苑葵裕閣

24.秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓

25.天水圍天慈邨慈輝樓

26.大埔太和邨新和樓

27.屯門友愛邨愛明樓

28.天水圍天頌苑頌臺閣

29.屯門新圍苑新凱閣

30.屯門田景路33號兆隆苑

31.荃灣荃灣中心蘇州樓

32.屯門悅湖山莊7座

33.鑽石山龍蟠苑龍環閣

34.東涌滿東邨滿和樓

35.西灣河嘉亨灣2座

36.葵涌石籬二邨石廣樓

37.將軍澳安寧花園2座

38.深水埗南昌邨昌謙樓

39.天水圍天頌苑頌澤閣

40.筲箕灣愛東邨愛逸樓

41.天水圍嘉湖山莊樂湖居4座

42.大埔廣福邨廣祐樓

43.黃大仙竹園北邨柏園樓

44.荃灣梨木樹邨翠樹樓

45.元朗洪福邨洪昌樓

46.大圍新翠邨新月樓

47.荔枝角曼克頓山3座

48.屯門兆禧苑雅禧閣

49.沙田沙田第一城3座

50.觀塘翠屏南邨翠櫻樓

51.馬鞍山恆安邨恆山樓

52.將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍5座

53.荃灣愉景新城10座

54.九龍灣啟業邨啟賢樓

55.慈雲山慈安苑安康閣

56.油塘油美苑淑美閣

57.東涌富東邨東盛樓

58.大圍𨺓亨邨樂心樓