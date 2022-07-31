20歲女大學生海麗邨高處墮下　送院不治

長沙灣女大學生墮樓亡，今日(31日)凌晨零時許，一名姓徐(20歲)女子，從外返回海麗邨海賢樓住所，期間疑她向家人透露不開心情緒低落，詎料當她站於窗邊傾訴說到激動處之際，突然攀窗一躍而下，倒臥血泊中昏迷不醒，其穿着的一對鞋亦飛脫；其時家人見狀來不及制止，慌忙報警求助。

事主及後由救護車送院搶救，惜抵院後證實不治。事主母親驚聞噩耗後情緒激動，由一名男親友陪同登上救護車、接受護理後毋須送院，繼而由警車載走助查。據悉，女事主現就讀大學，在家排行第2，與姊姊、弟弟及父母同住上址6樓一單位，並無拍拖。警員於現場無檢獲遺書，正調查其輕生原因。

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