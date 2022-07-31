東方日報A1：累積金額好頭痕 　八達通消費券玩殘62萬人

首階段消費券至今仍有近62萬人因未消費滿4,000元，未獲政府派發1,000元「尾數」。今日截數，未達標的市民或者需趁周日出外消費以滿足要求，以便於8月16日領取剩餘1,000元，否則等到9月才能領取，但若10月31日仍不達標，用戶將喪失該1,000元。政府派消費券令人頭痕，關注團體指不少長者對累積消費的要求感疑惑，促當局取消分階段派發消費券、累積足夠消費才派尾數的要求，又建議八達通交易時，顯示最新累積合資格消費金額予消費者參考。

政府年初宣布向市民發放總共一萬元的消費券，首階段派發5,000元，使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民於4月已全數領取5,000元，唯獨以八達通收取消費券的用戶需分兩次，先於4月領取4,000元，再於6月16日起才獲發1,000元的尾數，但當局設下條件，用戶需先累積「合資格消費」滿4,000元，而合資格消費並不包括牌照費等政府收費，水、電、煤氣費等的公用事業收費，以及公立醫院診所收費。

根據政府消費券最新資料，截至7月16日，本港約360萬名八達通用戶獲發首階段第二期1,000元消費券，較6月16日的數字多了約112萬人。參考去年第3期消費券發放數字，八達通登記用戶約有422萬人，即仍有約62萬人仍未獲發消費券尾數。他們不趕緊花費，隨時喪失餘下消費券。（見表）

關注團體「基層願景」成員許垣桓表示，分階段領券的安排令長者感疑惑，好多人不滿安排，認為政府應提早與八達通商討調高儲值額上限，供市民一次過領取消費券，毋須分階段，長者可以「攞幾多，使幾多」。

許垣桓又指，八達通讓人查詢合資格消費的途徑不足，眾多長者未必識用八達通手機應用程式，親身到港鐵站的服務站亦對他們不便，而八達通機屏幕於交易時顯示累計合資格消費額，不失為方便長者的辦法。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則稱，此舉原則上「係有機會做到」，但要更改系統。

政府回應稱，首階段消費券的設計原意是希望為市民提供彈性，可按自己的消費模式及習慣，決定何時收取第二期1,000元消費券。八達通用戶仍未獲發放第二期1,000元消費券的原因，相信是其「合資格消費」累積總額未有在指定期限前達4,000元。政府會於可累積「合資格消費」的限期（即10月31日）前約兩星期，向仍未「達標」的登記人發放手機短訊，提醒他們有關「合資格消費」累積總額的要求。

八達通公司則稱，市民可在港鐵站或商場內的八達通服務站，拍卡查閱消費券累積總額。該公司正考慮更新八達通服務站消費券的服務，市民亦可透過八達通App、八達通消費券網站、致電八達通消費券客戶服務熱線查詢消費券領取及消費紀錄。

■記者陳曉雋

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