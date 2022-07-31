有意見要求市建局承擔發展公屋　韋志成指會拖慢市區重建

公營房屋短缺，社會有聲音指市區重建局應承擔發展公營房屋的職能，市建局行政總監韋志成今日（31）發表網誌回應指，有關建議並不可行，認為以現時該局的財政狀況難以承擔起建公屋的責任，又稱若然把重建項目撥作公營房屋，市建局便不能從土地招標中收取前期款項。由於現時政府和市建局沒有回撥補償支出機制，讓政府可以補償市建局在收購私人物業業權所承擔的開支，在此情況下，將使市建局財政儲備「有出無入」，直接影響該局可用於推動市區更新的資源和能力。

韋志成又指，房委會向市建局購入已平整的土地興建公屋的做法，屬一個「非常昂貴」的選項，這會減少私人市場住宅單位供應和可提供公屋單位的數量，使房委會和市建局「雙輸」。他以市建局土瓜灣六個重建項目為例，指項目動用超過140億元，作為收購業權等用途。如果房委會以140億元補償市建局土瓜灣項目的收購開支，獲取土地興建公屋，以每個公營房屋單位平均約300平方呎計算，該項目地盤可作發展的樓面面積，只可以提供4,000個單位。但是，以同等資源投放在由政府撥出的土地發展公營房屋，以每個單位建築成本約65萬元作粗略估算，則可興建約21,000個單位。

韋志成重申，市建局成立的宗旨及其核心業務，是促進市區更新，將老舊失修地區及已建設環境，妥善規劃整體改善舊區的環境和布局。他認為，在不影響市區更新工作目標及其持續發展的情況下，市建局可在部分規模較大、發展潛力較高（例如項目內私人土地有較多的剩餘地積比率）、或不涉及收購業權的街道，研究騰出部分資源和土地，撥作發展「首置」單位之用。