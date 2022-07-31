調查指青年對加密貨幣持審慎態度　組織倡政府推動「元宇宙」發展

「元宇宙」在近年成為社會熱話，有組織今日（31日）公布有關「捕捉元宇宙的新經濟機遇」研究報告。結果發現，近7成受訪青年聽過「元宇宙」，但認識的只有不足4成，受訪者普遍對加密貨幣和NFT交易和發展前景持審慎態度。組織認為元宇宙可產生巨大經濟潛力，建議政府制訂數碼經濟發展政策，使香港成為「數碼經濟友好」城市，吸引全球企業、人才及資金，並提出清晰的監管，保障市民和投資者權益。

青年創研庫今年4月中，就訪問了1,292名15至34歲青協會員。結果顯示，過半數受訪青年指曾參與元宇宙活動，當中最多人表示參與的元宇宙活動為「玩遊戲」（46.1%）。有逾4成受訪者認為「欠缺相關設備」是他們在元宇宙平台進行活動的最主要障礙；調查亦發現青年對加密貨幣的信心不足，10分為最有信心的項目，他們評分只有4.98，不足一半。機構認為結果反映，青年普遍對相關交易和發展前景持審慎態度。

青年創研庫經濟組成員吳志庭，認為元宇宙可產生巨大經濟潛力，建議政府推動元宇宙應用至公共服務、娛樂等領域，並確立加密貨幣和NFT等數碼資產在香港的地位，為元宇宙經濟發展做好準備；成員潘希橋則認為，政府在普及元宇宙的問題上，應扮演更積極角色，例如建設元宇宙版的會展場館，讓不便來港的商務人士，可參觀虛擬展館，並與其他地域人士作出交流，亦可建設元宇宙版的表演及康體場館，鼓勵實體與虛擬同步的表演及體育活動，以推廣元宇宙的應用。